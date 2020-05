Truffa, arrestato 33enne incensurato tarantino

Dopo serrate indagini, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di traffico di influenze illecite e truffa aggravata, un 33enne del posto, incensurato.

In particolare, quest’ultimo, vantando relazioni inesistenti con Pubblici Ufficiali di alto rango, riusciva a convincere la vittima a farsi dare indebitamente, ed in più occasioni, diversi importi di denaro, per complessivi €uro 25.000,00, quale prezzo della propria mediazione illecita, al fine di aiutare il figlio della vittima a superare un concorso pubblico.

I militari, all’ennesima richiesta di €uro 1.500,00 da parte del 33enne alla malcapitata, ormai esasperata dalla condizione di assoggettamento che ne era scaturita, hanno predisposto uno specifico servizio di osservazione, controllo e pedinamento, che ha consentito di riscontrare quanto denunciato in querela dalla stessa, intervenendo quindi all’atto della consegna del denaro per mettere una volta per tutte la parola “fine” all’incresciosa vicenda.

Nella circostanza i militari hanno recuperato la somma di denaro, restituendola alla vittima, mentre il prevenuto è stato condotto in caserma dove, espletate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria tarantina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

