Coldiretti Taranto: da venerdì 22 riapre il mercato Campagna Amica su via Mignogna

Riparte a Taranto il Mercato Campagna Amica. Identica la location, la centralissima via Mignogna; identica la qualità dei prodotti proposti ai consumatori direttamente da chi li ha raccolti o trasformati appena poche ore prima, per assicurarne la tracciabilità, che è garanzia di genuinità.

Il Mercato Campagna Amica ritorna da domani, ogni venerdì, dalle 16 alle 20,30 con i propri prodotti a chilometro zero. In vetrina verdura, ortaggi e frutta di stagione (ciliegie, fragole, mele e albicocche, ma non solo); sarà possibile acquistare carni e salumi nostrani come il capocollo di Martina Franca, latticini e formaggi tipici come il caciocavallo stagionato in grotta, ma anche confetture e marmellate, creme da degustazione, prodotti da forno, biscotti tipici come le “intorchiate”, farine da legumi, succhi di melograno, miele, aceto di mele, olio evo e altre eccellenze della nostra terra o prodotti derivanti dalla loro trasformazione.

“I consumatori – commenta Alfonso Cavallo, presidente Coldiretti Taranto – sono sempre più orientati verso il cibo sano e frutta e verdura a chilometro zero per le loro proprietà salutistiche. E’ la freschezza a indirizzare e orientare l’acquisto delle verdure, seguita dalla stagionalità e dal prezzo conveniente. Non solo. La continua richiesta di prodotti freschi e di stagione stimola l’imprenditore biologico a inseguire ulteriori forme di contatto commerciale con il consumatore, sempre più preoccupato a ricercare sicurezza alimentare, qualità e maggiori informazioni sui metodi di produzione”.

“Le produzioni a chilometro zero, quelle offerte dal Mercato di Campagna Amica – aggiunge Aldo Raffaele De Sario, direttore Coldiretti Taranto – arrivano al consumatore senza essere imballate o confezionate. Sono sostenibili, fresche e consentono di acquistare, insieme al prodotto, anche i profumi e i sapori di stagione: ogni stagione è diversa per il palato, la vista e l’olfatto del consumatore attento alla propria salute, che riscopre, così, anche i sapori tipici dei prodotti che nascono e crescono secondo natura”.

La percentuale dei cittadini che acquistano prodotti a denominazione, bio o dagli agricoltori tradotti tiene perché i consumatori continuano a esprimere un forte interesse per le produzioni a elevato contenuto salutistico, identitario e ambientale. Di qui, l’impegno di Coldiretti a far ripartire il Mercato Campagna Amica anche a Taranto, ovviamente con tutte le misure necessarie imposte da questa fase 2 post covid: guanti, mascherine e gel per tutti gli operatori e produttori, delimitazione dell’area e ingressi contingentati per evitare assembramenti.

