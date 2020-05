Costituito il comitato scientifico a supporto del protocollo Istat/Comune di Taranto

La giunta comunale, nella riunione di venerdì 15 maggio, ha deliberato la nomina dei tre componenti di competenza nel comitato scientifico previsto dal protocollo di collaborazione con Istat.

I componenti sono il dottor Ciro Imperio, direttore generale del Comune di Taranto, il professor Bruno Notarnicola, già direttore del Dipartimento Jonico Uniba, e il dottor Stefano Cervellera, responsabile dell’Ufficio Censimento del Comune di Taranto.

Scopo del protocollo come riportato nella delibera di approvazione è:

la costituzione di una baseline review, volta a definire il posizionamento del Comune di Taranto rispetto agli SDGs e target indicati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

l’analisi degli indicatori individuati dall’Istat sia per il monitoraggio dell’Agenda 2030 sia come riclassificati in base alle competenze comunali e territoriali e alla effettiva capacità della strategia “Ecosistema Taranto” di incidere in misura diretta e indiretta rispetto al raggiungimento dei target assegnati per i diversi obiettivi;

l’individuazione e la proposta di possibili accordi per l’ampliamento delle collaborazioni e partnership con i soggetti più impegnati sull’Agenda 2030 (associazioni, sistema della formazione e della ricerca, enti locali);

l’individuazione e la proposta di policy di particolare rilevanza per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 nell’ambito della strategia “Ecosistema Taranto”.

I componenti di competenza Istat sono la dottoressa Angela Maria Di Grandi (presidente), la dottoressa Monica Carbonara ed il dottor Massimo Armenise, oltre la dottoressa Barbara Boninfante come membro supplente.

«Inizia un lavoro di squadra – fa sapere l’assessore Paolo Castronovi – per raggiungere gli obiettivi che la nostra amministrazione si è prefissata con l’aiuto autorevole dell’istituto di Statistica nazionale. L’amministrazione Melucci augura un buon lavoro ai componenti del comitato».

(foto di repertorio)

