Taranto: Polizia Locale, nessun contagiato

“Tampone negativo per i 4 operatori della Polizia Locale che avevano avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid-19.

Già da domani mattina torneranno in servizio, confermando come la permanenza ognuno nel proprio domicilio fosse stata dettata da precauzione e non da un provvedimento sanitario (quarantena o isolamento fiduciario) che non era mai stato disposto.