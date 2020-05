Covid-19, Bitetti: “Emergenza sotto controllo”

“L’emergenza sanitaria a Taranto e provincia sembra totalmente sotto controllo. I dati forniti dalle autorità competenti sono il segno di un gioco di squadra che ha funzionato. La struttura messa in piedi per gestire in maniera organica e funzionale i casi Covid-19 ha prodotto ottimi risultati. È dunque auspicabile che l’azienda sanitaria provveda quanto prima a riportare il reparto di Oncologia nella sua sede istituzionale, cioè all’ospedale Moscati di Taranto. Intanto possiamo affermare che le scelte adottate dalle autorità sanitarie alla prova dei fatti si sono rivelate efficaci. È ovvio – ma è stato già ribadito – che non bisogna abbassare la guardia; ognuno di noi è chiamato ad assumere comportamenti corretti, nel pieno rispetto delle regole, a tutela della salute propria e di quella degli altri. È questo, insomma, lo scenario con cui dobbiamo confrontarci.

Allo stesso tempo, proprio gli organismi deputati a gestire la sanità ionica, in primis la locale azienda sanitaria, devono portare avanti i progetti di consolidamento e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare mediche e infermieristiche, che si sono dimostrate ancora una volta all’altezza della impegnativa sfida che hanno dovuto affrontare. È auspicabile che venga potenziato anche il settore della ricerca, anche in campo oncologico, reso sin qui possibile anche grazie a professionalità di indubbio valore e a risultati che hanno riscontrato il favore della comunità scientifica. Parliamo di medici e biologi che si dedicano alla sperimentazione con passione e assoluta abnegazione anche quando non possono contare su un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A loro va la nostra gratitudine, a loro dobbiamo fornire una risposta definitiva in termini di prospettiva occupazionale.

Taranto, lo ripetiamo spesso, possiede enormi potenzialità ed eccellenze in ogni campo. Bene, lo sappiamo ma ora bisogna fare un ulteriore passo in avanti: consentire a questi ricercatori di essere parte integrante del complessivo progetto di riscatto economico, sociale e culturale della nostra terra. Per fare questo, non possiamo prescindere da un sistema sanitario davvero efficiente e perciò capace, quando chiamato in causa, di offrire risposte ottimali al bisogno di cura e di protezione della salute”, conclude Piero Bitetti, Consigliere comunale e provinciale di Taranto.

