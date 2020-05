La Giunta Regionale in data odierna ha deliberato di sospendere temporaneamente l’incarico dell’attuale Commissario Unico per i Consorzi di bonifica commissariati, dott. Alfredo Borzillo designando in temporanea sostituzione il dott. Antonio Renna, attualmente sub commissario per i Consorzi di bonifica commissariati.

(foto di repertorio)

