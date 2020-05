Taranto: precisazioni del dott. Balzanelli riguardo al Coronavirus

“A seguito di notizie apparse in queste ore sulla stampa regionale e nazionale da parte del Presidente nazionale della Sis 118, dott. Mario Balzanelli, lo stesso precisa quanto segue:

“A Taranto si è registrata una percentuale bassissima di pazienti Covid-19 positivi, la quale si pone in assoluto, in rapporto percentuale con la popolazione, tra le più basse d’Italia. Va, quindi, contestualizzato che non vi sono “casi misteriosi” a Taranto quanto “casi da studiare” e da classificare in tutto il Paese.

La gestione tarantina di COVID-19 che prevede, da parte della Co118, la più precoce presa in carico del paziente paucisintomatico presso l’ospedale Covid-Hub “Moscati”, con valutazione clinica e laboratoristica immediata, analisi del tampone, studio radiologico dedicato e, in questo tipo di situazioni, di ricovero ospedaliero e quindi accesso alle cure specifiche presso “area Covid-19 protette” riservata ai pazienti “Sospetti Covid-19” si pone, come già ribadito, come modello gestionale di eccellenza”.

Dott. Mario Balzanelli, Presidente nazionale Sis 118.

