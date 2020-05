Sospetti contagi Covid-19 Polizia Locale del Comune di Taranto, FP CGIL chiede incontro

Emergenza Sanitaria Covid-19 – Richiesta di incontro ed immediati chiarimenti in ordine a sospetti contagi da Covid-19, nel corpo della Polizia Locale del Comune di Taranto

“La scrivente O.S. riceve l’informazione di cui all’oggetto e prende atto, attraverso canali ufficiosi, della smentita giunta nelle ultime ore a mezzo stampa. Tuttavia il personale si trova, comprensibilmente in un forte stato di apprensione, pertanto al fine di svolgere compiutamente il giusto ruolo di rappresentanza, si chiede al Datore di Lavoro urgente riscontro in merito.

Altresì chiede, nel corretto richiamo ai protocolli unitari siglati fra le parti sociali e la compagine governativa, l’attivazione immediata di un tavolo aziendale al fine di approfondire la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza posti in essere dal Comune di Taranto ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 nonché in ossequio alle disposizioni attualmente vigenti, per emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto. Tutto quanto premesso, nell’unico interesse delle lavoratrici e dei lavoratori nonché dei cittadini del territorio.”

Nota della FP CGIL

(foto di repertorio)

