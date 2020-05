Palazzo di Città in viola per la Giornata mondiale delle M.I.C.I.

Domani, 19 maggio, la facciata di Palazzo di Città di Taranto si colorerà di viola per la giornata mondiale delle M.I.C.I. (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali).

Accogliendo l’invito dell’associazione “M.I.Cro. Italia ODV”, l’amministrazione Melucci manifesterà in questo modo la propria vicinanza ai soggetti affetti da questa gamma di patologie che, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, risultano vulnerabili per il loro stato di immunodepressione.

