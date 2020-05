La dirigente delle Relazioni Istituzionali di ArcelorMittal ricevuta a Palazzo di Città

La nuova dirigente del gruppo ArcelorMittal addetta alle Relazioni Istituzionali, Mariateresa Vignola, è stata ricevuta a Palazzo di Città di Taranto.

L’Amministrazione comunale, nel suo ruolo, garantisce dialogo costruttivo a tutte le parti di una vertenza così complessa, come quella legata allo stabilimento siderurgico. Non di meno, nel breve incontro di presentazione, il Sindaco Rinaldo Melucci è tornato ad esprimere grande rammarico per i fatti che si registrano quotidianamente nelle relazioni con le organizzazioni sindacali, con l’indotto e la città intera.

«Parliamo di buon grado con tutti – ha dichiarato il primo cittadino ionico -, ma attendo un cenno dal Governo sull’insediamento del tavolo formale per l’accordo di programma, altre iniziative hanno un carattere del tutto transitorio e non risolutivo per il futuro di Taranto».

Correlati

Commenta l'articolo: