Il CVQ al Sindaco: intitolare ponte della Ferrovia a Giovanni Paolo II

L’ufficio di presidenza del CQV riunito questa mattina in videoconferenza ha deciso:

– preso atto che oggi si ricordano i cento anni della nascita di San Giovanni Paolo II, ricordando la straordinaria visita del 1989 a Taranto durante la quale alla Cittadella della Carità il CQV e una rappresentanza degli studenti consegnò al Santo padre le letterine che tutte le scuole su iniziativa del CQV avevano scritto al Papa (qualche settimana dopo la Segreteria di Stato inviò ai presidi delle scuole interessate un nota con la quale si diceva che il Papa aveva letto le letterine), il CQV ripropone al Sindaco Melucci la proposta avanzata negli anni scorsi di dedicare il ponte della Ferrovia a GIOVANNI PAOLO II ;

– di insediare un gruppo di lavoro per approfondire le problematiche relative alla scuola e soprattutto all’università di Taranto sia sul versante dell’orientamento sia su quello del consolidamento e sviluppo nell’ottica dell’autonomia dell’Università di Taranto. In tale contesto mentre si respingono categoricamente le improvvide riflessioni del consigliere Liviano, si preannuncia un documento per il presidente del Consiglio e non solo e si sollecita la riunione della conferenza servizi del Comune per discutere la proposta di mozione Cantiere Taranto.

BALCONI FIORITI

Sull’idea di Valentino Gennarini, il Comitato per la Qualità della Vita e partner indicono il 10° concorso “Balcone Fiorito: TARANTO IN FIORE ” riservato ai cittadini di Taranto ( che comunicheranno l’adesione al concorso a: comitatoqualitavita@libero.it o telefonando a: 336445836) inviando una apposita foto entro il 10 giugno ‘20 .

I balconi devono essere allestiti da maggio al 10 giugno. A giudizio insindacabile di una apposita commissione, si procederà alla premiazione dei vincitori in una manifestazione artistico musicale che si svolgerà non appena il 2 virus lo consentirà. (Sono previsti premi per i primi 5 balconi e una Pergamena a tutti i partecipanti).



