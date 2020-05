Confindustria Taranto e Dipartimento Jonico, al via lo shortmaster su marketing moda

Sono aperte le iscrizioni allo Short Master in Luxury Fashion Marketing organizzato dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in collaborazione con Confindustria Taranto.

Lo Short Master è finalizzato all’acquisizione di competenze relative al marketing della moda e del lusso, con un focus su tematiche come la comunicazione, il branding, le strategie digitali, l’internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile.

Un percorso di alta formazione che il Dipartimento Jonico ha messo in campo, cogliendo le istanze provenienti dal mondo dell’Industria, concretizzatosi attraverso l’intuizione del Vicepresidente all’Education e Presidente della Sezione Tessile e Abbigliamento di Confindustria Taranto Salvatore Toma. È quantomai attuale il tema della Formazione, dello sviluppo di nuove competenze e nuove professioni in un particolare settore, quello della moda, per il quale devono essere sempre più allargate le frontiere del marketing e della comunicazione.

La realizzazione di questo progetto nasce dall’interesse e dall’impegno del Dipartimento Jonico guidato dal Direttore Prof. Riccardo Pagano, nonché del Prof. Bruno Notarnicola e del Prof. Cesare Amatulli, componenti del Comitato Tecnico Scientifico dello Short Master, i quali, nella progettazione, hanno tenuto conto di tutti gli aspetti necessari per costruire un percorso di specializzazione conciso ma intenso e qualificato.

Lo Short Master è stato pensato per venire incontro alle esigenze di formazione dei manager che già lavorano in aziende nel settore moda e che necessitano di un ampliamento delle proprie conoscenze in tema di marketing. Inoltre, lo Short Master risulta interessante per i più giovani neolaureati che necessitano di percorsi formativi capaci di facilitare il loro inserimento nello specifico settore della moda con mansioni riferite all’area marketing.

Lo Short Master, per la risposta formativa suddetta, rappresenta un esempio virtuoso di dialogo costruttivo tra il mondo accademico e quello delle imprese.

“La moda è un segmento che avrà ancora tanto da esprimere: la ripresa, dopo il brusco stop di tutti i settori produttivi, dovrà coglierci preparati a riagganciare il trend in crescita – afferma il Presidente di Confindustria Taranto Antonio Marinaro – che in questo settore avevamo registrato prima del lockdown. Dobbiamo permettere che vada a radicarsi l’orgoglio del saper fare le cose belle e fatte bene, l’orgoglio di un territorio che ci appartiene e che bisogna far rinascere: ecco perché abbiamo fortemente caldeggiato, attraverso la nostra sezione di Confindustria, la nascita dello Short Master”.

“Lo Short Master – aggiunge il Prof. Cesare Amatulli, Direttore dello Short Master – è stato disegnato per offrire ai partecipanti una full immersion nel management ed in particolare nel marketing e nel branding delle aziende moda ad alto posizionamento, realtà centrali per il Made in Italy. Lo scopo è, pertanto, contribuire alla formazione di ‘brand developer’ capaci di interpretare le dinamiche fondative del ‘luxury business model’, quindi applicarle alle imprese che operano nel settore moda, iniettando o intensificando, in queste ultime, una visione di sviluppo incentrata sul luxury marketing e sul luxury branding”.

“La moda – conclude il Prof. Bruno Notarnicola – ha bisogno di nuove figure professionali che siano in grado di gestire in questo difficile momento di ripresa economica un settore che deve essere sempre più importante nell’economia della Regione Puglia e in particolare dell’area jonico-salentina. Siamo lieti di contribuire a questo obiettivo con il nostro nuovo Master”.

Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, il corso si terrà in modalità telematica, in live streaming.

Un’offerta forse diversa e alternativa, rispetto alle modalità canoniche, ma che sarà capace di un messaggio altrettanto potente, per la promozione delle realtà produttive più significative ed eccellenti del territorio.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Università degli studi di Bari (https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master-a.a.-2019-2020/luxury-fashion-marketing)

Correlati

Commenta l'articolo: