Comuni Unione Montemdoro su Covid-19

Tutti uniti contro il Coronavirus: questo lo slogan che l’Unione dei Comuni Montedoro intende portare avanti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

L’Unione Montedoro ha sempre valorizzato il concetto di unitarietà e di associazionismo tra Comuni, sostenendone le iniziative estive e valorizzandone caratteristiche e bellezze.

“Quest’anno però, spiega il Presidente Vito A. Punzi, l’impegno è quello di sostenere gli Enti e le articolazioni di cui questi si avvalgono, nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus”.

E’ stato questa le linea decisa nell’ultima riunione dell’esecutivo che, ad unanimità di voti, ha approvato il piano di intervento messo in campo dall’Unione a favore dei comuni ai quali è destinato un contributo economico per l’acquisto di materiale necessario nella lotta alla diffusione del virus.

“Il materiale e l’attrezzatura sanitaria e parasanitaria acquistabile, annuncia soddisfatto Punzi, quale termoscanner per la rilevazione della temperatura, dispositivi di protezione di ogni genere, mascherine, visiere, guanti ed igienizzanti, è utilizzabile direttamente dagli enti fruitori del contributo, che possono destinarlo alle associazioni di protezione civili locali impegnate in prima linea nella prevenzione del contagio, alle parrocchie del paese per consentire in sicurezza lo svolgimento delle funzioni religiose, agli uffici preposti al controllo del territorio o, ancora, alle istituzioni scolastiche.

Occorre – conclude il Presidente – mai come in questo delicato momento, che le istituzioni siano attente ed efficienti e coese tra di loro, e l’Unione Montedoro è idealmente una sola città, e come tale deve agire a tutela della intera collettività.”

