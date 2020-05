ASL Brindisi: chiusura di Pneumologia come reparto Covid

Dimessa l’ultima paziente: Pneumologia chiude come reparto Covid

È stata dimessa questa mattina l’ultima paziente Covid ricoverata nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Lo ha comunicato il primario Eugenio Sabato: “Si tratta di una donna di circa 45 anni, trasferita nel reparto di Malattie Infettive. Le sue condizioni sono buone”.

Dopo la chiusura come reparto Covid di Medicina interna adesso tocca a Pneumologia che verrà sanificato e riaprirà a breve.

“Abbiamo iniziato a lavorare come reparto Covid il 13 marzo – spiega Sabato – e abbiamo accolto molti pazienti, oltre una cinquantina nell’intero periodo. Nella fase iniziale dell’emergenza i 18 posti letto del reparto sono stati tutti occupati. Noi gestivamo i malati che avevano bisogno di ossigenoterapia e ventilazione polmonare mentre i pazienti paucisintomatici andavano in Malattie infettive e quelli molto gravi, da intubare, erano portati in Rianimazione. La prima ondata è stata di pazienti oncologici o più anziani: Pneumologia è riuscita a reggere – aggiunge il primario – in una fase in cui i malati erano tanti e la patologia era sconosciuta. È stato fondamentale il confronto in web conference con i colleghi di altri ospedali per stilare un protocollo. Alla fine di marzo il numero di ricoverati è diminuito, erano più giovani e meno gravi rispetto ai precedenti.

Un segno di ritorno alla normalità”.

Indagine epidemiologica, oggi eseguiti 380 tamponi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 380 tamponi effettuati nelle Case per la Vita, Comunità Alloggio, Crap, Rssa, Centri di Salute Mentale, Pta, persone a domicilio e ospedali. I dati vengono illustrati dal direttore generale, Giuseppe Pasqualone.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 251 tamponi: 13 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Brindisi, 5 a operatori della Comunità Alloggio “Casa Lilia” di Latiano, 16 a operatori della Crap “Villa della Chiesa” di Latiano, 15 a operatori della Crap “Villa del sole” di Latiano, 14 a operatori della Casa per la Vita “F. Basaglia” di Latiano, 7 a dipendenti del Centro di Salute Mentale di Mesagne, 8 a operatori della Casa famiglia “Casa di Valentina” di Mesagne, 10 a operatori della Casa per la Vita “S. Francesco” di Mesagne, 11 a operatori della Casa per la Vita “Agrifoglio” di Torre S. Susanna, 11 a operatori della Casa per la Vita “Don Tonino Bello di Torre S. Susanna, 4 a operatori e ospiti della Rssa “Villa Bianca”, 8 a ospiti della Casa per la Vita di San Pancrazio Salentino, 18 a operatori del Pta di San Pietro V.co, 111 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 68 a operatori sanitari e 61 a degenti e pazienti in Pronto soccorso.

I tamponi processati negli ultimi due giorni nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 289.

I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 11, tutti in Malattie infettive. Dimessa l’ultima paziente dalla Pneumologia.

Correlati

Commenta l'articolo: