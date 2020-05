Aggiornamento pazienti Covid e post Covid ricoverati

L’ASL Taranto rende noto che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 del 18 maggio 2020, n. 15 pazienti, così distribuiti:

· n. 2 presso il reparto di Rianimazione;

· n. 6 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 7 presso il reparto di Pneumologia.

Non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid.

Nella serata di ieri si è registrato un decesso.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 4 pazienti post-Covid.

