L’on. Cancellieri: “Le autoscuole riaprono in sicurezza il 20 maggio”

Nota del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Cancelleri. “Il Presidente Conte ha appena firmato il dpcm che regola le aperture dal 18 maggio, testo che all’Art. 1, comma 1, lettera q, riporta testualmente “Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Come al solito la Lega è sempre troppo impegnata ad urlare e denunciare senza nemmeno leggere e informarsi prima.

Sono molto contento perché l’interlocuzione con le associazioni nazionali degli scorsi giorni è stata fondamentale, un settore che impegna oltre 7000 aziende e impiega 33000 addetti ha avuto da subito la mia massima attenzione. Insieme a loro abbiamo individuato le linee guida approvate dal CTS per riaprire le autoscuole in sicurezza. Il nostro metodo è di collaborare e lavorare con determinazione per il bene di ogni impresa, mentre gli altri chiacchierano inutilmente noi facciamo i fatti.”

