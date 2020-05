Comune di Taranto: “Nel 2021 tornano le navi da crociera”

Il lockdown non ferma le attività di programmazione dell’amministrazione Melucci. Per il 2021, infatti, è già tutto pronto per consentire lo scalo delle navi da crociera della compagnia britannica Marella Cruises/TUI nel porto di Taranto.

Quest’anno non sarà possibile ospitare le unità che hanno già attraccato alle banchine del porto ionico, ma per il prossimo sono già stabilite 8 toccate, da maggio a ottobre.

«Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto non hanno mai smesso di lavorare su questo affascinante asset turistico – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – e stanno rilanciando affinché il calendario degli scali possa crescere e diversificarsi, coinvolgendo anche altre compagnie. Taranto merita di diventare una meta turistica di primaria importanza».

