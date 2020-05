Palagianello: arrestato un cittadino rumeno colpito da mandato di arresto europeo

I carabinieri della Stazione di Palagianello (TA), nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 40enne di origini rumene, domiciliato in Palagianello, in esecuzione di mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale del distretto di Neamt (Romania), dovendo scontare la pena comminata dalla citata Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile del reato di furto. Durante il pomeriggio odierno, il predetto è stato fermato dai militari operanti e, durante il predisposto controllo di polizia, è emerso che a suo carico era pendente un mandato di arresto europeo, dovendo lo stesso espiare la pena di anni cinque di reclusione per il reato di furto. Come disposto dalla Procura della Repubblica di Taranto, l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso quella Casa Circondariale, in attesa di estradizione nel suo paese di origine dove sconterà la suddetta pena.

