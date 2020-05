Castellaneta, arriva la sesta “Bandiera Blu”, Gugliotti: «Segnale di fiducia e speranza»

Le spiagge di Castellaneta Marina conquistano la sesta “Bandiera Blu” consecutiva. Questa mattina, in videoconferenza con Roma, il sindaco Giovanni Gugliotti ha idealmente ritirato dalle mani di —- della Fee il vessillo che ogni anno sventola sui litorali delle località balneari più esclusive, una certificazione per servizi e offerta turistica.

«Abbiamo consolidato la presenza delle nostre spiagge nel novero delle migliori d’Italia – ha dichiarato il primo cittadino -, la sesta “Bandiera Blu” consecutiva è la conferma di un lavoro puntuale, capace di valorizzare un patrimonio naturale che abbiamo ricevuto in dono e che dobbiamo conservare». Un riconoscimento che arriva in un momento di grande difficoltà, soprattutto per il comparto turistico, alle prese con decisioni e misure che ne cambieranno radicalmente il volto. «Ci piace pensare, però – ha aggiunto Gugliotti – che la “Bandiera Blu” sia un segnale di fiducia e speranza per il settore, un catalizzatore di energie delle quali avremo bisogno nella prossima stagione estiva per ripartire e lavorare alla promozione del territorio.

Il turismo di prossimità sarà la tendenza del breve periodo e Castellaneta Marina può dare tanto in quella direzione». Questo risultato storico per la località balneare ionica arriva grazie anche all’impegno che l’amministrazione ha posto nell’avviare e migliorare alcuni servizi essenziali. La raccolta differenziata dei rifiuti, per esempio, con un 2019 chiuso al 65% e con i primi mesi del 2020 che sfiorano l’80%. «Investire ancora su Castellaneta Marina sarà la nostra priorità – ha concluso il sindaco -, abbiamo previsto il rifacimento di diverse arterie, la realizzazione di una stazione ferroviaria in centro, alcuni progetti di rigenerazione urbana e stiamo favorendo investimenti privati anche in settori innovativi, come l’industria cinematografica.

Questa sesta “Bandiera Blu” è un orgoglio e un monito: serve tutta la nostra capacità per consentire a Castellaneta Marina di restare sulla ribalta che merita».

