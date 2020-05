Melucci: «Il ridimensionamento dell’ex Ilva cominci subito dal porto»

Ormai troppa Ilva per Taranto, i livelli produttivi, la prospettiva tecnologico-industriale e i comportamenti verso la città, i lavoratori e l’indotto non giustificano affatto la riserva di tutti quegli spazi a terra e a mare per lo stabilimento siderurgico.

È quanto emerge da numerosi incontri tenuti dall’Amministrazione comunale negli scorsi giorni con gli altri Enti locali ed i comparti produttivi ionici e dalle loro sollecitazioni ormai ricorrenti sul punto.

Per tale motivo, il Sindaco Rinaldo Melucci ha scritto ieri al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Sergio Prete, richiedendo aggiornamenti sulla rivisitazione delle vaste concessioni di banchine e infrastrutture assegnate in esclusiva allo stabilimento siderurgico.

L’Ente civico aveva, già nei mesi scorsi, formulato all’Autorithy portuale l’istanza di avviare uno studio formale ed oggettivo, che valutasse l’indice di utilizzo dei citati moli e calcolasse quanto gettito pubblico e quanta competitività il sistema economico territoriale perde ogni anno a causa di questi spazi sottratti ad iniziative commerciali e turistiche, certamente più sostenibili.