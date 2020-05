Dl Rilancio, Turco: “Mai ostacolato misure per Taranto”

“Le proposte annunciate per Taranto da alcuni esponenti politici territoriali non risultano vagliate dal Governo perché mai inserite nella bozza del DL Rilancio, di prossima emanazione. Non avrei avuto alcun motivo per ostacolarne l’approvazione”.

Così il sottosegretario alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Sussiste comunque ancora il tempo per la loro presentazione da parte del Ministero delle infrastrutture – chiarisce il Sottosegretario – Per la situazione emergenziale di tutto il territorio jonico serve comunque un vero piano di riconversione economica, sociale e culturale, quello che sto tentando di costruire con il Contratto Istituzionale di Sviluppo e con il decreto Cantiere Taranto, di prossima approvazione.

Un programma organico di interventi e misure pensato e ponderato per rilanciare l’economia. Mi auguro che in futuro si viaggi tutti nella stessa direzione, evitando sterili polemiche politiche, per il bene della comunità tarantina che non merita di essere tradita”.

