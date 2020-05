Dl Rilancio, confermate risorse per Taranto: finanziamento per 150 mln di euro per mobilità

Il presidente dell Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Grazie all’impegno congiunto di Regione Puglia e Comune di Taranto nel DL Rilancio è stata finanziata la linea Urbana di Bus veloci (BRT), un sistema di trasporto pubblico moderno e sostenibile che consentirà collegamenti rapidi tra centro e quartieri periferici secondo le previsioni del piano urbano della mobilità ed il piano strategico per la rigenerazione ecosostenibile di Taranto. Continua cosi l’impegno della Regione Puglia a sostegno della città di Taranto grazie anche ad una forte intesa con il Ministero delle Infrastrutture che ha messo a disposizione di Taranto 150 milioni di euro per la linea BRT e l’acquisto di autobus.

Finanziato anche il progetto della linea ferroviaria alta velocità Taranto-Metaponto-Battipaglia a cura di RFI. Procedono inoltre le intese per il riuso della ex Banca d’Italia quale sede della Facoltà di Medicina con risorse regionali in ambito CIS e grazie all’impegno della ASL Taranto, dell’Università di Bari e dell’ASSET”

