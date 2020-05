Coronavirus: Posso prima io? Campagna di sensibilizzazione a favore dei cittadini più fragili

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le norme di contenimento ad essa correlate, hanno cambiato profondamente la vita di tutti, in particolare modo quella dei caregiver di persone con disabilità gravi e gravissime, che proprio per la paura del contagio dei loro cari, spesso con difese immunitarie basse, hanno rinunciato all’assistenza domiciliare, facendosi carico di tutte le cure necessarie a garantire il loro benessere psico-fisico. E le norme di contenimento ministeriali che hanno imposto orari più ristretti delle attività commerciali, hanno purtroppo causato molto spesso lunghe code e un impiego maggiore di tempo per svolgere le normali commissioni quotidiane. Ma se per la maggior parte dei cittadini, questo ha richiesto solo una migliore organizzazione dei tempi a disposizione, per le famiglie con un carico assistenziale importante, ciò ha causato enormi disagi perché si sono trovate a dover scegliere tra la prestazione della cure ai propri cari e la gestione delle commissioni nei vari esercizi commerciali.

Pertanto l’Amministrazione comunale, con delibera di giunta n. 125 del 12 maggio, avvia la campagna di sensibilizzazione “Posso Prima io?” grazie alla quale il familiare che presta le cure a una persona con grave o gravissima disabilità (legge 104, art 3 comma 3) sarà munito di un pass nominativo rilasciato dal Comune di Grottaglie con il quale segnalerà la propria priorità nell’accesso alle attività commerciali, farmacie, parafarmacie, supermercati e minimarket per poter fare rientro al proprio domicilio nel minor tempo possibile.

I commercianti (supermercati, minimarket) e i farmacisti saranno opportunamente coinvolti e invitati a collaborare nel rispetto di questa semplice regola di convivenza civile che richiede la comprensione e la solidarietà di tutta la cittadinanza e che prevede inoltre l’invito all’attivazione o al ripristino, laddove già esistenti, di corsie preferenziali proprio per le categorie più fragili della popolazione: anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e appunto, caregiver. In questa categoria, infine, sono da annoverare anche gli operatori di servizi assistenziali (oss e infermieri, personale medico), al termine del servizio, che esibiscono il loro personale tesserino. Anche gli uffici postali e gli istituti bancari saranno sollecitati a privilegiare e agevolare il disbrigo della commissioni di queste categorie di persone nei loro uffici.

Inoltre, si ricorda che gli uffici comunali sono a completa disposizione a ricevere tutti i cittadini, specialmente coloro che vivono una situazione di fragilità, su appuntamento, concordando giorno e orario in base alle proprie esigenze, entro gli orari di servizio.

Questa iniziativa vuole essere una vera e propria richiesta di collaborazione e solidarietà sociale a tutto il tessuto economico e commerciale e all’intera cittadinanza, perché cedere il proprio posto mentre si sta in fila possa diventare una norma acquisita da tutti, considerato che dovremmo sentirci più coinvolti e responsabili delle fragilità sociali e di chi le assiste. Un segnale di vicinanza a chi già si prodiga quotidianamente nella cura di persone con gravissime disabilità che, in questo momento particolare e delicato, richiedono ulteriori attenzioni. Confidiamo nella collaborazione di tutti e tutte.

Il pass sarà rilasciato ai caregiver di persone con disabilità (art.3 comma 3 legge 104/92) dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Grottaglie su richiesta telefonica al numero 0995620210 e tramite e-mail a soc@comune.grottaglie.ta.it.

L’Ufficio Servizi Sociali si riserva di valutare di volta in volta ulteriori soggetti appartenenti alle categorie fragili a cui riservare il suddetto pass.

Marianna Annicchiarico, assessore ai servizi sociali

