CONI: Boccata d’ossigeno per lo sport tarantino

Soddisfazione delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva per l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Taranto che, in questo momento di sofferenza a causa dell’emergenza legata al COVID-19 – dopo un confronto costruttivo con il CONI e con i Rappresentanti provinciali del mondo sportivo -, ha destinato risorse economiche per la ripresa e l’incentivazione alla pratica sportiva.

Il Delegato Provinciale CONI Taranto Michelangelo Giusti ha con piacere evidenziato che questo risultato è anche frutto di una collaborazione costante con l’Assessore comunale allo sport Fabiano Marti che da quando si è insediato ha preso a cuore le sorti dello sport ionico.

