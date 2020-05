A passeggio con la bimba ma con lo stupefacente nella borsetta: due pusher nella rete della Polizia

Non conosce soste l’attività di contrasto allo spaccio di droga da parte della Questura di Taranto. Dopo l’ultima operazione svolta presso l’edificio popolare di via Plinio e la conseguente intensificazione dei servizi in quelle aree, gli uomini della sezione Falchi della Squadra Mobile hanno intuito le nuove strategie dei pusher per aggirare i controlli. Infatti, gli spacciatori hanno provato a spostare il loro raggio d’azione verso il centro cittadino, ma i loro frequenti spostamenti non sono sfuggiti agli agenti che hanno puntualmente monitorato nuovi percorsi e nuove mete dello spaccio. Nel corso dei controlli attuati assurgeva all’attenzione dei Falchi una coppia di giovani che si stava dirigendo a piedi verso via Oberdan.

I due, nonostante l’uomo tenesse sulle spalle – verosimilmente proprio per scongiurare un eventuale controllo delle Forze dell’Ordine – una bambina in tenera età, camminavano a passo svelto e con estrema circospezione dando la netta impressione di aver qualcosa da nascondere. Immediato l’intervento e la conseguente perquisizione personale, Nonostante l’atteggiamento ostile del giovane per impedire l’accertamento, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della borsa donna un involucro in cellophane bianco, contenente 55 grammi di marijuana in fluorescenze. Pertanto l’uomo, già gravato da precedenti, e la donna, rispettivamente di 32 e 34 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Correlati

Commenta l'articolo: