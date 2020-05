Taranto, IC Galilei: donazione Tablet

«La solidarietà riempie il cuore e ci incoraggia a proseguire nell’azione educativa e formativa dei bambini e dei ragazzi e ci offre l’opportunità di rendere concreta la speranza di una società in cui insieme si potrà raggiungere il bene comune. Grazie al Comune di Taranto e ai Lions Club Taranto Poseidon che ci hanno donato 4 tablet per i nostri studenti».

Con queste parole la Dirigente Scolastica dell’IC Galileo Galilei, la dottoressa Antonietta Iossa, ha ringraziato il Comune di Taranto e il Lions Club Taranto Poseidon che hanno consegnato dispositivi portatili per gli studenti impossibilitati a seguire in maniera continuativa lo studio durante questo periodo di emergenza, lontano dai banchi di scuola.

A consegnare i tablet l’assessore alla pubblica istruzione del Comune Deborah Cinquepalmi, la presidente del Lions Club Taranto Poseidon Maria Rosaria Basile e la componente del direttivo Rosa De Benedetto. «Anche grazie a questa donazione – ha proseguito la Dirigente Iossa – la scuola potrà garantire e permettere l’accesso alle lezioni a chi ne era escluso. Si tratta di un’altra pagina di aiuto e collaborazione particolarmente significativa in questi giorni di difficoltà».

La scuola, intanto, sta proseguendo nella distribuzione dei pc, dei portatili e dei tablet agli studenti che ne hanno fatto richiesta. «Tutta la nostra comunità scolastica in questo momento ha una grande responsabilità – conclude la preside – quella di collaborare e di adattarsi al nuovo per gestire una situazione totalmente nuova in cui resta tuttavia centrale continuare a garantire la crescita dei ragazzi, dei bambini, degli studenti».

