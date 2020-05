Sanità Taranto, Turco: nel Dl rilancio fondi per potenziare il Centro ospedaliero militare

“Nelle proposte contenute nel DL Rilancio, di prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è prevista un’importante misura economica che permetterà di fronteggiare la carenza di ricoveri in molte strutture ospedaliere sul territorio nazionale. Tale provvedimento riguarda anche l’area di Taranto”. Così il Sottosegretario alla programmazione economica e agli investimenti, Sen. Mario Turco.

“Si tratta di circa 89 milioni di euro per potenziare i servizi degli ospedali militare da destinare anche a spese infrastrutturali – spiega il Sottosegretario – Tre i nosocomi interessati, tra cui c’è anche il Centro Ospedaliere Militare di Taranto. In questo maniera aumenteranno i presidi sanitari per il territorio ionico”.

