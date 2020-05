“Disegno Taranto”, contest aperto fino al 10 giugno

Arrivano i primi elaborati per “Disegno Taranto”, il contest per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni delle scuole elementari e medie cittadine, organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione.

Sono 43 i disegni realizzati e arrivati tramite messaggio alla pagina ufficiale dell’amministrazione Melucci “Ecosistema Taranto”.

Gli elaborati, che per essere ammessi devono rappresentare un luogo di Taranto che identifichi la città e ne esalti la bellezza, saranno pubblicati sulla pagina “Ecosistema Taranto” subito dopo la scadenza del contest, prevista per il 10 giugno, in concomitanza con la chiusura delle scuole.

I 12 disegni che riceveranno il maggior numero di like entreranno a far parte del calendario ufficiale 2021 del Comune di Taranto.

«Eravamo sicuri che gli alunni avrebbero risposto alla grande – commenta l’assessore alla Cultura Fabiano Marti -, anche grazie al coinvolgimento delle famiglie e, con la preziosa collaborazione della collega Deborah Cinquepalmi, dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.

Abbiamo già ricevuto tanti disegni bellissimi e sappiamo già che altri ne arriveranno nei prossimi giorni. C’è ancora un mese di tempo prima della scadenza, per cui invitiamo ancora una volta bambini e ragazzi a disegnare Taranto e a inviarci i loro elaborati».

