Dalla Giunta regionale le linee guida per le spiagge

Approvato dalla Giunta regionale il documento “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”, come rielaborato dal Tavolo tecnico. La delibera stabilisce che, per la sola stagione balneare 2020, causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020, in luogo della Parte V, art. 15, delle Linee Guida allegate al, fermo restando che la comunicazione al prefetto non sostituisce la sussistenza dei requisiti previsti nel medesimo articolo Le suddette Linee Guida sono indirizzate ai Comuni costieri, in qualità di Enti gestori del demanio marittimo, ai soli fini dell’esercizio delle funzioni conferite con la Legge Regionale n. 17/2015 e, pertanto, costituiscono disciplina dell’uso del demanio marittimo dello Stato, con esclusione delle aree di cui all’art. 1, comma 5, della richiamata Legge regionale Linee Guida.

Una dichiarazione degli assessori al Demanio, Raffaele Piemontese, e all’Ambiente Gianni Stea in merito all’approvazione oggi in Giunta della delibera “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020”.

“Oggi, con l’approvazione in Giunta della delibera, abbiamo aggiornato le “Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge – versione Marzo 2020” così come sono state rielaborate e condivise dal Tavolo Tecnico. Fondamentalmente sono stati due gli obiettivi di questo aggiornamento. Rendere il testo coerente con il quadro normativo nazionale vigente e, accogliendo le sollecitazioni espresse dagli operatori del settore, semplificare e accelerare ulteriormente le procedure e l’iter burocratico.

Con questa delibera abbiamo cercato anche di codificare una procedura molto semplificata in modo tale che sia i comuni che le province potessero contare su norme e regole certe e uniformi.

La delibera stabilisce che, solo per la stagione balneare 2020 e a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli interventi di preparazione e sistemazione delle spiagge funzionali alla riapertura degli stabilimenti balneari debba applicarsi, relativamente alle comunicazioni e relativa tempistica, l’Ordinanza Presidenziale n. 207/2020, anziché l’articolo 15 delle Linee Guida.

Abbiamo accolto anche la sollecitazione degli imprenditori riducendo da 10 giorni a 48 ore, in linea con quello previsto per le biomasse spiaggiate, la comunicazione per l’avvio del ripristino degli arenili a seguito di mareggiate”.

