Cultura e spettacoli, confronto tra amministrazione Melucci e Regione per programmare la ripartenza

L’assessore alla Cultura del Comune di Taranto Fabiano Marti ha partecipato, nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, a un incontro in videoconferenza con l’assessore regionale alla Cultura e Turismo Loredana Capone e gli assessori comunali al ramo degli altri comuni pugliesi capoluogo di provincia.

L’incontro, richiesto proprio dall’assessore Marti, ha avuto come argomento la condivisione di idee per l’imminente, a quanto pare, riapertura delle attività culturali e di spettacolo e sulle limitazioni necessarie per prevenire il contagio da Covid-19. L’assessore Capone ha anche messo a conoscenza gli assessori comunali dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia per contrastare la crisi del settore turistico e culturale a causa della pandemia.

«Ringrazio l’assessore Loredana Capone per aver accolto il mio invito – il commento di Marti – ritenendo anche lei necessario un confronto con e tra noi assessori comunali che ogni giorno siamo sul campo e abbiamo il dovere di dare risposte sia agli operatori culturali del territorio, sia alla città tutta. Torneremo a incontrarci nei prossimi giorni con ordini del giorno più specifici e per proseguire il confronto e la condivisione delle idee. Bisogna programmare la ripartenza tutti insieme, ognuno nel suo ruolo, e dobbiamo farci trovare preparati».

Correlati

Commenta l'articolo: