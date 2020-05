Riparte il piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci

Con il riavvio dei cantieri nella “fase 2”, questa settimana riparte anche il grande piano di riqualificazione di strade e marciapiedi presentato a dicembre scorso dall’amministrazione Melucci.

Ripartono immediatamente i lavori in via Veneto, che sarà completata, vengono riaperti i cantieri di Talsano (dove era stata già realizzata via Camporesi) e partono i nuovi cantieri di via Umbria e via Toscana.

Complessivamente si tratta di oltre 4,5 milioni di euro stanziati già nel 2019 e altri 3 milioni messi nel bilancio triennale 2020/22.

L’intervento, che consentirà il rifacimento sistematico delle principali strade cittadine nei diversi quartieri e dei marciapiedi più danneggiati, è diviso in tre lotti: centro cittadino, Paolo VI e le borgate cittadine (Lama, Talsano e San Vito).