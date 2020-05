Perrini: “Riprese le visite non urgenti? Ho provato a chiamare il CUP e non è ripreso un bel niente”

La denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Un po’ come San Tommaso ho voluto verificare pure io e ho composto il numero verde per le prenotazioni CUP di Taranto: 800252236.

Nei giorni scorsi Emiliano aveva strombazzato, come suo solito, la ripresa delle visite mediche non urgenti sospese a causa del COVID. Molte erano state le segnalazioni che mi sono giunte la scorsa settimana, di amici e conoscenti, che mi dicevano che non era ripreso un bel nulla! Ecco perché ho voluto vedere se fosse vero e sapete come è andata a finire?

La Voce registrata risponde che ‘per le recenti disposizioni regionali le prenotazioni non urgenti sono bloccate fino al 31 marzo’, ma dato che siamo all’11 maggio resto in attesa per parlare con un operatore.

Dopo 20 minuti in attesa, cosa riprovata in diversi orari, la stessa voce registrata augurandomi buona giornata mi chiede di riprovare perché non ci sono operatori disponibili. E allora bene facciamo ad esultare che da tre giorni non ci sono contagi da coronavirus nella nostra provincia e che gli ammalati Covid ospedalizzati ormai sono poche decine.

Ma il mio timore è che fra un po’ avremo una recrudescenza non solo del virus, ma di tutte le altre malattie, specie quelle croniche, che sono state trascurate, e che nonostante la buona giornata auguratami dall’Asl e gli annunci di Emiliano, ancora non possono essere presi in carico dai nostri ospedali”.

