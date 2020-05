Fase 2, Mennea: “Necessario conciliare lavoro e famiglia per dare dignità al ruolo delle donne”

“Il ruolo delle donne rischia di rimanere relegato a quello ‘casalingo’ anche nella fase 2 dell’emergenza Covid, tanto più che per bambini e ragazzi il ritorno nelle aule scolastiche sembra lontano. Di fatto, l’equilibrio tra assistenza e pandemia rischia di impedire loro il rientro al lavoro, relegandole alla cura dei figli e dei familiari come era in passato. Senza considerare l’aumento dei casi di violenza domestica registrati durante il lockdown. Sulla scia della proposta delle eurodeputate Dem di istituire un fondo Covid per le donne, sollecito il Governo regionale ad affrontare, seriamente e urgentemente, il tema della conciliazione famiglia-lavoro delle donne, per evitare che la fase 2 dell’emergenza Covid si trasformi nella fine di ogni loro ambizione professionale, portandole definitivamente fuori dal mondo del lavoro”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea.

“Credo che la conciliazione lavoro-famiglia per le donne– prosegue – sia un tema fondamentale per la tenuta della comunità. Un doppio ruolo che oggi, più di ieri, diventa insostenibile senza un aiuto concreto delle istituzioni. Sono stato molto colpito dal grido d’allarme di ‘Amiche per le Amiche’, un network di solidarietà al femminile che da cinque anni opera nel territorio della Bat e lo faccio mio, cercando – dice Mennea – di coinvolgere il presidente Emiliano per evitare il rischio di degrado del ruolo della donna, sollecitando il rafforzamento di un sistema che iniziava a dare loro (anche se con molto ritardo rispetto ad altri Paesi europei) un ruolo nella società. Nella stessa direzione credo stia lavorando anche la commissione regionale per le Pari opportunità”.

“Facendo mio uno slogan di ‘Amiche per le amiche’, sostengo – sottolinea Mennea – che dalle difficoltà debbano e possano nascere le opportunità. Non facciamoci scappare quella – conclude – di dare il giusto valore al ruolo della donna nella società post Covid”.

