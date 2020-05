Commercio ambulante, Borraccino: “Disponibilità Regione a valutare possibili aperture”

“E’ stato il commercio ambulante l’argomento al centro di due distinte riunioni durate vinca tre ore, svoltesi oggi pomeriggio in video conferenza, finalizzate a verificare con le organizzazioni di categoria e coi sindaci le condizioni effettive per poter consentire la riapertura in assoluta sicurezza dei mercati su aree pubbliche.

Agli incontri hanno partecipato, oltre al sottoscritto, il Presidente Michele Emiliano e il suo consigliere per i rapporti con le organizzazioni sindacali, Domenico De Santis.

Nel corso del primo incontro ci siamo confrontati con Confesercenti, Confcommercio e CNA, CGIL, CISL, UIL e UGL, mentre nel secondo le organizzazioni sindacali del commercio ambulante “CasAmbulanti, ANA e Movimento Italia Produttiva”.

La riunione si è svolta con la importante presenza di molti sindaci e assessori delle città pugliesi, a partire dal Presidente dell’ANCI Puglia, Domenico Vitto (Sindaco di Polignano a Mare), ma anche dell’assessore di Bari, Carla Palone, di Taranto, Gianni Cataldino e dei sindaci di Lecce (Carlo Salvemini), Barletta (Cosimo Cannito) e Trani (Amedeo Bottaro), in ragione della grande importanza che appunto rivestono i Comuni proprio nella gestione e nella responsabilità dei mercati settimanali su area pubblica.

Il Governo regionale ha espresso la sua profonda consapevolezza della rilevanza che riveste, per il tessuto economico pugliese, questo settore storicamente molto diffuso sul territorio, che vede la presenza di oltre 15.300 commercianti ambulanti in tutta la Puglia.

Stiamo parlando di attività completamente bloccate dagli inizi di marzo e che, quindi, stanno vivendo un momento di gravissima difficoltà, non avendo da più di due mesi nessuna possibilità di produrre alcun reddito.

Comprendiamo benissimo, col Presidente Emiliano e con l’intera Giunta, pertanto, le richieste che le organizzazioni di categoria hanno avanzato per una celere ripresa delle loro attività e abbiamo assicurato la nostra disponibilità a valutare possibili aperture quanto prima, di pari passo con gli imprescindibili accertamenti di carattere sanitario per cui ci confronteremo costantemente con il coordinatore della Task Force sull’emergenza “Covid-19”, Prof. Pier Luigi Lopalco, e con il Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute” della Regione, Vito Montanaro.

La consapevolezza che è emersa nel corso di questo primo incontro interlocutorio ma molto utile è quella che si potrà ripartire solo garantendo la sicurezza di tutti, operatori e cittadini, nell’ambito di un quadro di regole certe che dovremo definire, a strettissimo giro, in un rapporto di leale collaborazione inter-istituzionale, con i rappresentanti dei Comuni dal momento che spetta a loro, in ultima istanza, la responsabilità sulla riapertura delle aree mercatali.

A questo proposito colgo l’occasione, a nome anche del Presidente Emiliano e del consigliere De Santis, per ringraziare il Presidente dell’ANCI Puglia, Domenico Vitto, e tutti i Sindaci intervenuti nel corso della riunione di questo pomeriggio per la fattiva e propositiva partecipazione.

Nei prossimi giorni, dopo l’interlocuzione coi sindaci, ci sarà un altro incontro con le organizzazioni di categoria per fare il punto della situazione, anche alla luce dei dati epidemiologici che emergeranno in questi giorni, e il nostro auspicio è quello di fare in modo che, nel pieno rispetto delle prerogative dei Comuni, la ripresa di queste attività possa avvenire a partire dal prossimo 18 maggio, ove le condizioni lo permetteranno”, conclude l’assessore regionale Mino Borraccino.

