P.E.R. su impianto pubblico illuminazione Talsano

“L’associazione politica P.E.R.Taranto (passione – etica – responsabilità), esprime piena soddisfazione In merito alla messa in funzione dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie adiacenti, in pieno centro del popoloso quartiere, zona Madonna di Fatima a Talsano – TA, inaugurata venerdì 8 maggio alla presenza del sindaco di Taranto dott.Rinaldo Melucci e l’assessore ai lavori pubblici dott.Ubaldo Occhinegro.

I lavori di nuova illuminazione,erano stati più volte richieste dai cittadini e recepiti dal Consiglio Comunale con delibera approvata lo scorso 27 Aprile 2018 , che stanziava le necessarie risorse attraverso il bilancio comunale.

In merito agli interventi infrastrutturali previsti per il triennio 2018-2020 ,l’associazione P.E.R. Taranto ,ha più volte organizzato dibattiti pubblici alla presenza del presidente della commissione bilancio del Comune di Taranto, il consigliere comunale dott.Dante capriulo.

Come associazione abbiamo sostenuto che i nuovi impianti, come in questo, dovevano completare intere zone scoperte e non singole strade come fatto in passato. Continuiamo a sostenere l’amministrazione per l’attenzione verso questi bisogni primari, anche attraverso incontri con i cittadini e successive proposte.”

Lo scrive il coordinatore Cosimo Minzera.

