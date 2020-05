InMArTAvisione: i nuovi appuntamenti da non perdere

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA partecipa anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, in programma sabato 9 maggio 2020, che sarà condotta interamente online con una diretta sul canale Facebook dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

La Cultura del vino e dell’olio si racconta sui social del Museo all’insegna del motto #ladistanzanoncidivide con approfondimenti sui reperti e con la condivisione di due dirette della durata di un’ora e mezza, condotte dal giornalista Gianluca Semprini, sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Sommelier, la prima alle 11:00 e la seconda alle 15:30, per celebrare il valore culturale del vino e dell’olio.

La Giornata, promossa dall’AIS, si svolge in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell’Istruzione, secondo il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2018, con la media partnership della Testata Giornalistica Regionale (TGR).

Programma e ulteriori informazioni sul sito dell’AIS: https://www.aisitalia.it/ Domenica 10 maggio: #iorestoacasa, ma posso scoprire in occasione della Festa della Mamma insoliti dettagli su alcuni reperti del Museo.

Da lunedì 11 maggio comincia una nuova entusiasmante #Museumweek Continuate a seguirci! #inMArTAvisione #iorestoacasa #andratuttobene #ladistanzanoncidivide #gncvo2020

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

Correlati

Commenta l'articolo: