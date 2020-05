Domani a Bari, corona del Consiglio regionale presso il monumento Moro

sabato 9 maggio, alle 9, a Bari, nel 42° anniversario dell’assassinio dello di Aldo Moro il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo deporrà una corona presso il monumento in Piazza Moro dedicato allo statista e alla sua scorta.

Promossa come ogni anno dalla Federazione Centri Studi “Aldo Moro e Renato Dell’Andro”, la cerimonia si svolgerà in forma riservata, sobria e non pubblica, nel rispetto delle misure restrittive per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Interverrà il sindaco Antonio Decaro.

