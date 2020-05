Bonifica gas Radon, fine dei lavori nelle scuole del quartiere Tamburi

Serie di sopralluoghi da parte dei tecnici della direzione Lavori Pubblici del Comune, responsabili dei lavori di bonifica nelle scuole “Vico”, “Deledda” e “De Carolis” del quartiere Tamburi, interessate nei mesi scorsi da esalazioni di gas Radon, rilevato da Arpa Puglia all’interno di alcuni ambienti che sono stati opportunamente interdetti all’utilizzo da parte della popolazione scolastica. Le verifiche effettuate hanno dato esito positivo e il collaudo delle attrezzature ha confermato il loro perfetto funzionamento.

«Nei prossimi giorni, come previsto dalla normativa – fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Ubaldo Occhinegro –, la direzione provvederà a comunicare ad Arpa Puglia la fine dei lavori e il rispetto del progetto approvato e concordato, per le eventuali verifiche e le misurazioni di propria competenza. L’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha come unico interesse lavorare per garantire la sicurezza, in ogni sua forma, degli studenti. Proseguiremo su questa strada con controlli e monitoraggi costanti».

