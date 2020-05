Attivazione S.U.E. (Sportello Unico per l’Edilizia) Comune di Pulsano

Con atto di Giunta Municipale n.68 del 30/04/20 è stato deliberato di estendere l’utilizzo del portale telematico camerale www.impresainungiorno.gov.it per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale.

Pertanto nei prossimi giorni verrà attivato il S.U.E. (Sportello Unico per l’edilizia) rivolto a tutti i cittadini che in ambito comunale intendono realizzare un intervento edilizio.

Il SUE gestirà tutti i procedimenti in materia edilizia richiamati dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. ii. derivanti da istanza di privati ed imprese. Le istanze possono essere inoltrate tramite il portale: www.impresainungiorno.gov.it.

In qualità di assessore all’urbanistica esprimo anche a nome dell’intera amministrazione grande soddisfazione per la realizzazione di tale servizio, in quanto è evidente che l’attivazione del SUE offre importanti vantaggi per tutti coloro che operano nel settore edilizio, in particolar modo in questo periodo in cui l’accesso agli uffici è limitato dalle misure ministeriali anti COVID. Infatti la piattaforma informatica di Unioncamere, che sarà utilizzata dal SUE, garantisce il sistema di pagamento elettronico in favore della pubblica amministrazione PAGOPA, la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, l’alimentazione del fascicolo informatico di impresa nonché l’aggiornamento della modulistica unificata per i titoli edilizi abitativi secondo le normative più recenti.

Il Sindaco, in qualità di ingegnere, plaude all’iniziativa perché rappresenta un modo per avvicinare il Comune alle esigenze di tecnici e cittadini, snellendo la burocrazia che da anni ingessa le pubbliche amministrazioni.

Lo scrive l’Assessore all’Urbanistica Luigi Laterza.

