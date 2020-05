Taranto: riunione in Prefettura

Il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha presieduto, nel pomeriggio di ieri, da remoto, una riunione a cui hanno preso parte il Questore, i Comandanti Prov.li dei CC, della G.d.F. e dei Vigili del Fuoco, il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’Asl di Taranto, per la pianificazione di specifici servizi di controllo all’interno delle aziende del territorio ionico.

L’attività, finalizzata a garantire attuazione alle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, specie in occasione del riavvio delle attività produttive con l’entrata in vigore del DPCM del 26 aprile scorso, sarà svolta da una Task Force, coordinata da un referente della Prefettura e composta da personale designato dai partecipanti all’incontro.

Nelle prossime ore è previsto l’insediamento del nucleo di controllo a composizione mista per procedere alla programmazione di date e siti da controllare, anche sulla base di specifiche segnalazioni che potrebbero giungere dalle rappresentanze sindacali.

Il meccanismo consentirà la ripresa delle attività produttive, senza trascurare la sicurezza del lavoratori, attraverso idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.

