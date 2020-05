Martina Franca: 300 richieste di certificati online in due mesi

Esattamente due mesi fa l’Amministrazione Comunale presentava in conferenza stampa l’attivazione dei Servizi Demografici online per permettere ai cittadini di ricevere i certificati direttamente sul proprio smartphone o computer, senza doversi più recare fisicamente agli sportelli comunali. Ad oggi, sono oltre 300 i martinesi che hanno fatto richiesta di registrazione per richiedere certificati Anagrafici e di Stato Civile.

Visto l’elevano numero di richieste pervenute sono stati aumentati i giorni e gli orari per servizio di identificazione, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì, giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Nell’apposita sezione del Sito Istituzionale i cittadini possono trovare tutte le informazioni necessarie.

“Quando presentammo il servizio in conferenza stampa eravamo esattamente alla vigilia del lockdown. Lavoravamo a questo servizio da diversi mesi ma mai sarebbe stato più utile per i cittadini come in questo momento. L’ottimo risultato che i cittadini ci restituiscono in termini di richiesta del servizio ci conferma la necessità di andare avanti sul percorso di innovazione che stiamo seguendo. Dopo la gestione dell’emergenza siamo ora al lavoro per progettare la nuova fase che ci attende, definendo le nuove modalità con cui i cittadini dovranno interfacciarsi con i servizi comunali. Proprio questa mattina, in conference call alla presenza del Segretario Generale la Dott.ssa D’Arcangelo, della Dirigente Merico e dei responsabili dei vari servizi comunali abbiamo valutato la possibilità di aggiungere al nostro Sito Istituzione una soluzione applicativa che consenta ai cittadini di poter prendere APPUNTAMENTI e PRENOTAZIONI per usufruire dei servizi comunali. Sicuramente nei prossimi giorni saremo in grado di fornire tutti i dettagli, il fine è quello di continuare a gestire in sicurezza il rapporto con gli utenti fruitori dei servizi che il Comune di Martina Franca non ha mai smesso di erogare” – ha commentato l’Assessore all’Innovazione Valentina Lenoci.

È ricominciata questa mattina la consegna dei buoni spesa. I cittadini che ne hanno diritto vengono contattati dal Coc e, su appuntamento, si recano al Centro Servizi per il ritiro. Insieme ai voucher i volontari di Protezione Civile stanno consegnando loro anche le mascherine messe a disposizione dalla Regione.

