Lavori per un’antenna di telefonia mobile su uno stabile in pieno centro a Talsano

A Talsano (TA), in corso Vittorio Emanuele, nei pressi della chiesa del Carmine, si stavano effettuando opere senza le necessarie autorizzazioni. Informati dai cittadini sono prontamente intervenuti agenti della Polizia Locale Ambientale e i Carabinieri della stazione di Talsano.

È emerso che l’autorizzazione esibita era solo una richiesta, quindi sono stati elevati due verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico e lavori non autorizzati.