Ieri la prima giornata di mercato settimanale agroalimentare a Talsano

«Risposta positiva da parte degli operatori e degli utenti – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino – che, in modo ordinato e distanziato e con i dispositivi di protezione, hanno potuto fare la spesa in questo grande spazio all’aperto. Una decisione presa in accordo con i rappresentanti di categoria e preparata dalla direzione Sviluppo Economico e dalla Polizia Locale annonaria guidata dal commissario Anna Pia Benefico con il valido contributo della Protezione Civile. Un esperimento che verrà ripetuto mercoledì prossimo fermo restando che qualora vengano meno le garanzie di tutela sanitaria, potrebbe essere sospeso».

