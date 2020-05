ASL TA: apertura di uno sportello anagrafe ad Avetrana

Con riferimento alle dimissioni della Dr.ssa Cecilia Rizzato, Medico di Medicina Generale presso il comune di Avetrana, al fine di fronteggiare le eventuali problematiche che possono presentarsi per gli assistiti che devono provvedere alla scelta di un nuovo medico, consentendo il pieno rispetto della normativa anti-Covid, è stata disposta l’apertura di uno sportello anagrafe presso il consultorio sito nel comune di Avetrana, in via Piave 101.

Tale provvedimento si rende necessario per venire incontro alle persone che hanno poca dimestichezza con l’informatica o che hanno difficoltà a recarsi presso la struttura distrettuale (sita in Via Pio La Torre a Manduria). La procedura può essere svolta anche per mezzo dell’invio di una mail a distretto7.anagrafe@asl.taranto.it oppure accedendo alla sezione “Servizi on line” del sito istituzionale dell’ASL Taranto (www.puglia.salute/asl-taranto).

Lo sportello affiancherà la modalità di scelta per via mail e quella diretta, previo appuntamento, presso lo sportello anagrafe distrettuale che potrà essere contattato al numero 099800181.

Lo sportello sarà aperto nelle giornate:

07/05/2020 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e disbrigherà 50 pratiche di scelta e revoca;

07/05/2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e disbrigherà 30 pratiche di scelta e revoca;

08/05/2020 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e disbrigherà 70 pratiche di scelta e revoca;

08/05/2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e disbrigherà 30 pratiche di scelta e revoca;

11/05/2020 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e disbrigherà 70 pratiche di scelta e revoca.

Gli assistiti dovranno recarsi presso lo sportello con richiesta scritta e autografa di scelta del medico, indicando la scelta, con copia di un valido documento di riconoscimento.

Qualora l’assistito debba delegare per la richiesta, occorre la delega del delegante al delegato autografa e copia di un valido documento di riconoscimento anche del delegato.

Se necessario, lo sportello resterà aperto anche nelle giornate successive, con orari che verranno successivamente comunicati, sino al transito di tutti gli assistiti della Dr.ssa Rizzato ai Medici di Medicina Generale operanti nel comune.

Si è provveduto ad informare il Sindaco del comune di Avetrana che provvederà alla sorveglianza e all’ordine dei cittadini in attesa, essendo la sede sprovvista di sala d’attesa.

