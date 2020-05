Verde pubblico, manutenzione in corso per assicurare il decoro

Giorni di sopralluoghi e verifiche, da parte dell’amministrazione Melucci, per il servizio di manutenzione del verde e di ripristino del decoro urbano.

L’assessore Paolo Castronovi e l’assessore Francesca Viggiano hanno proceduto a verificare insieme ai responsabili degli indicati servizi le aree pubbliche attrezzate a verde urbano nonché lo stato dei cigli stradali, anche per verificare l’impatto dell’erbicida utilizzato per contrastare la nascita delle erbacce su marciapiedi e lungo cigli stradali.

Numerosi sono i cantieri distribuiti nei quartieri cittadini, secondo una programmazione che spazia dal centro alle periferie senza tralasciare le aree attualmente inibite. Gli operatori stanno eseguendo il servizio con notevole speditezza per assicurare decoro e condizioni di sicurezza lungo le strade e nelle aree verdi. Non mancano poi le iniziative che partiranno già in questi giorni per il ripristino di numerose aree attrezzate che il Sindaco ha voluto fossero rese pronte e fruibili immediatamente dopo la fine delle restrizioni dettate dal Dpcm del 26 aprile.

« Abbiamo promesso ai cittadini la cura costante delle aree urbane – fa sapere l’assessore Viggiano – ed è una promessa che si è tradotta in un servizio che ha notevole impatto positivo sui bisogni dei tarantini, costante durante tutto l’anno, ma che assume ancor più importanza con l’approssimarsi del periodo estivo » .

(foto di repertorio)