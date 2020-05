Riapre il mercato settimanale di Talsano, sopralluogo dell’assessore Cataldino

L’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ha effettuato un sopralluogo al mercato settimanale di Talsano, riaperto questa mattina esclusivamente per la vendita di prodotti agroalimentari.

Nell’area di via Cacace sono stati concentrati tutti gli operatori assegnatari di postazioni anche negli altri mercati settimanali cittadini (Paolo VI, Tamburi e Salinella). Sono stati previsti solo due varchi, per ingresso e uscita, le distanze tra le postazioni sono state aumentate e gli utenti possono accedere in numero contingentato e muniti di mascherina e guanti.

«Vigileremo sulla corretta applicazione di tutte le regole – ha dichiarato l’assessore Cataldino -, se non dovessero essere rispettate non esiteremo a chiudere questa area, abbiamo bisogno di continuare a mantenere basso il dato del contagio ed essere responsabili verso la comunità intera».

Correlati

Commenta l'articolo: