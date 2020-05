Rassegna 3.0 “Pagina Dispari-Live”: Leonardo Cecchi presenta “Manuale di sopravvivenza per i reduci del primo amore”

Giovedì 7 maggio il quinto appuntamento della rassegna 3.0 “Pagina Dispari-Live” organizzato della libreria Mondadori di Taranto via De Cesare. Ospiti dell’evento, in diretta live alle ore 19.00 dalla pagina Facebook della libreria, l’attore Leonardo Cecchi e autore del libro “Manuale di sopravvivenza per i reduci del primo amore”.

L’attore Leonardo Cecchi, noto per il ruolo del protagonista Alex nella serie TV Alex & Co., ospite giovedì 7 maggio della Rassegna Pagina Dispari live organizzata dalla Libreria Mondadori di Taranto -via De Cesare. In diretta alle ore 19 dalla pagina Facebook della, Cecchi dalla sua casa di Los Angeles (USA) presenterà il suo libro “Manuale di sopravvivenza per i reduci del primo amore”, in compagnia della giornalista Sara Trovato, e della conduttrice radiofonica Serena Mellone.

Leonardo Cecchi, statunitense naturalizzato italiano, è Idolo indiscusso di una generazione di ragazzine, passa la sua infanzia a Torino. Nel 2015 entra nel cast della serie tv Alex & Co., dove interpreta il protagonista, Alex. Nel 2016 è nel cast di Tini – La nuova vita di Violetta e di Come diventare grandi nonostante i genitori. Un respiro lungo e via è il suo primo romanzo, che pubblica nel 2017 a cui è seguito per Fabbri Editori – Manuale di sopravvivenza per i reduci del primo amore:

«È la ragazza che ti guida. Devi sentire, devi capire dove ti porta, se le piaci, se ti vuole. E non sei tu a forzare. È lei a trascinarti.»

Dani ha sedici anni e sta trascorrendo l’estate più noiosa della sua vita lavorando nell’ufficio del padre quando Marta, il suo primo amore, gli manda un messaggio su WhatsApp: dovremmo prenderci una pausa. Un fulmine che squarcia il velo delle sue certezze e lo spinge a partire per frequentare il quarto anno di liceo a Barcellona, ospite della famiglia Hernández. Una fuga? Esatto: una fuga, documentata passo dopo passo in un blog, il Dani’s Corner, che in pochi mesi fa di lui un influencer con decine di migliaia di follower appassionati alle sue imprese nella capitale catalana. Nelle mani del suo Maestro di seduzione Bernard Delacroix, eccentrico e affascinante compagno di classe, accompagnato dai nuovi amici Sergi, Pato e Javier, e tenuto d’occhio dalla figlia degli Hernández, Cecilia, Dani affronta ogni prova possibile per imparare a corteggiare le ragazze. Una materia nella quale si applica con impegno, studiando a fondo. No, non proprio sui libri. Sulle ramblas, sul lungomare, nei club, ecco dove. Un allievo modello che parte da (quasi) zero e raggiunge le vette più alte, col rischio di precipitare e perdere tutto. Finché non capisce perché sta facendo tutto questo. Di cosa ha bisogno, per crescere davvero. Di chi ha bisogno.

Da ottobre 2019 a teatro Leonardo Cecchi, interpreta Aladin nello spettacolo «Aladin. Il musical geniale», ideato e diretto da Maurizio Colombi. Nel cast anche Emanuela Rei e Sergio Friscia.

Durante l’evento previsto il collegamento dagli spazi culturali di Via De Cesare, con Carmine Fucci amministratore della Libreria Mondadori, per il consueto bilancio settimanale e consigli per i clienti e lettori.

Per accedere alla presentazione basterà mettere MI PIACE alla pagina Facebook Mondadori Bookstore Taranto (via De Cesare) e seguire la diretta, prevista per le ore 19.00.

Segui il link: https://www.facebook.com/mondadoritaranto

Tag: #restiamocasa #andratuttobene #paginadisparilive #mondadoritarantovd

