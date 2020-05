Potenziamento dell’offerta formativa, confronto tra Sindaco e Ministro dell’Università

Videoconferenza questa mattina tra il Sindaco Rinaldo Melucci e il Ministro dell’Università Gaetano Manfredi per discutere insieme del futuro dell’Università nella città di Taranto.

Il Sindaco e il Ministro hanno da subito instaurato un dialogo collaborativo e proficuo sul tema universitario, resosi necessario a seguito dei rimandi del D.l. “Cantiere Taranto” a causa dell’emergenza sanitaria.

Nell’incontro si è discusso della possibilità di avviare sin da ora tutte le attività propedeutiche a potenziare l’offerta formativa sul territorio, guardando a un percorso condiviso, che crei per Taranto le condizioni per potenziare il numero dei corsi e la qualità dell’offerta formativa, mediante lo strumento dell’accordo di programma, anche in vista di un più ampio ragionamento in ottica di autonomia del Polo Ionico.

Correlati

Commenta l'articolo: