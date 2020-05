Just Transition Fund, Turco: la CE accoglie le proposte per Taranto e il Sulcis

“E’ un risultato importantissimo per tutto il Meridione d’Italia. Il lavoro svolto dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dello sviluppo economico e del Sud, nonché dalla struttura di missione Investitalia, che ha dato un concreto sostegno per la redazione delle proposte progettuali, è stato apprezzato e questo non può che farci piacere”. Commenta così l’accoglimento da parte della Commissione Europea della candidatura di Taranto e del Sulcis nell’ambito del Fondo per una Transizione Equa.

“Si rafforzano così le attenzioni del Governo nei confronti del Meridione – spiega il Sottosegretario – che potrà contare su importanti finanziamenti europei per fronteggiare il problema dell’inquinamento industriale. In particolare, le idee progettuali che abbiamo pensato soprattutto per l’area di Taranto vertono su una strategia di transizione energetica integrata di riconversione economica del territorio.

Solo alcuni esempi: creazione di comunità energetiche, sviluppo infrastrutturale del porto e promozione di PMI nel settore della nautica, promozione di attività d’impresa connesse al cluster aerospaziale e all’aeronautica locale, misure per promuovere l’agricoltura innovativa, l’economia circolare e blu, il turismo, l’artigianato. Superata questa prima fase inizia la seconda per la redazione di Patti territoriali, e anche qui abbiamo già redatto un cronoprogramma che presto verrà condiviso con gli enti locali”.

