Fase 2: Cancelleri incontra associazioni autoscuole

Oggi ho incontrato le tre maggiori associazioni di categoria che rappresentano autoscuole e scuole nautiche, ho ascoltato le loro richieste e comprendo benissimo la necessità di ripartire con le loro attività il prima possibile, garantendo la sicurezza ad allievi, istruttori, esaminatori e tutti i dipendenti” a dichiararlo in una nota il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancellieri, a seguito di un incontro tenutosi questo pomeriggio al Ministero con i rappresentanti di UNASCA, CONFARCA e ANTARES.

“Ci stiamo già muovendo per un vero e proprio protocollo di linee guida e prescrizioni per il contenimento del contagio del Covid19.

Definite le disposizioni di protezione le autoscuole riapriranno” – rassicura Cancelleri – “e potranno riprendere sia per la parte teorica e di formazione, sia per quella pratica ed esami di guida. Agiamo con prudenza ma con determinazione accendiamo i motori per ripartire in ogni settore” conclude il viceministro.

